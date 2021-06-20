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اختبار 120 متقدم لدورات أساسيات التحول الرقمي بجامعة القناة

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اختبار 120 متقدم لدورات أساسيات التحول الرقمي بجامعة القناة اختبار 120 متقدم لدورات أساسيات التحول الرقمي بجامعة القناة

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أكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعه قناة السويس، أنه تم اليوم الأحد الموافق ٢٠ يونيو إختبار ١٢٠متقدم للحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي التي ينظمها مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجامعة القناة.

وتابع زكي أن الإختبارات تمت بمعامل الإختبارات الإلكترونية بمقرها بكلية الطب البشري مع إستمرار الحجز والدفع والتدريب أونلاين.

وأعلنت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، عن فتح باب التسجيل للحصول على «شهادة أساسيات التحول الرقمي» والتى تم تفعيلها بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/7/2019 على أن تكون شرط أساسي لمنح الدرجة لطلاب الدراسات العليا (دبلوم- تمهيدي- ماجستير- دكتوراه).

علماً بأن الحجز والتدريب سيتم أونلاين والإختبارات بالمعامل الإلكترونيه بالجامعة من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/2D4z2Ff

المصرى اليوم

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