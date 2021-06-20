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مؤسس نادي المطلقات لمنتقدي «حصول المرأة على نصف ثروة الرجل»: ليست مخالفة للدين

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مؤسس نادي المطلقات لمنتقدي «حصول المرأة على نصف ثروة الرجل»: ليست مخالفة للدين مؤسس نادي المطلقات لمنتقدي «حصول المرأة على نصف ثروة الرجل»: ليست مخالفة للدين

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قالت عبير الأنصاري، مؤسس نادي المطلقات، إن «فكرة حصول المرأة على نصف ثروة الزوج حال الطلاق فكرة مقبولة ويتم وضعها لكي تستطيع المرأة أن تصرف على نفسها وأولادها بعد الطلاق، قائلة: «أؤيد حصول المرأة على نصف ثروة الزوج حال الطلاق».

وأضافت «الأنصاري» خلال لقائها مع الإعلاميان ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، في برنامج «يا أنا يا هي»، المذاع على قناة «دريم»، الأحد، أن «المرأة بعد 20 عاما من الزواج تكون قد أفنت عمرها وأموالها، بالإضافة إلى تربية الأولاد وتوفير الراحة للزوج لكي يستطيع العمل، لذلك فإن لها الحق في أمواله».

وتابعت: «كنت أعيش في إنجلترا قبل طلاقي؛ وبعد طلاقي الذي تم في إنجلترا لم أحصل على أي شيء من زوجي، حيث أنه كان لا يمتلك أموال»، مشيرة إلى أن «هناك من انتقدني جدًا بعد موافقتي على فكرة حصول المرأة على نصف ثروة الرجل بعد الطلاق ويرونها مخالفة للدين الإسلامي؛ ولكني أقول لهم لا أرى أن هناك مخالفة للدين وهناك موافقة على رأيّ من الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بالأزهر».

وأشارت إلى أنه «في حال كان للمرأة أطفال من زوجها خلال أول 5 سنوات من الزواج، يجب إقرار قانون بأن تحصل الأم على جزء من أموال الزوج، لأنه في حال طلق الرجل زوجته، فيطلق معها الأبناء، ولا يقوم بمراعاتهم أو إعطائهم أموالهم المستحقة».

المصرى اليوم

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