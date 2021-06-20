يورو 2020 .. شاكيري يتألق وإيطاليا تتفوق في الفترة الأولى

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شهدت الأشواط الأولى في مباريات الجولة الثالثة من لقاءات المجموعة الأولى لبطولة يورو 2020 أداء متميز من منتخب سويسرا وتفوق واضح على تركيا كما سيطرت إيطاليا على مجريات اللعب أمام ويلز.

وتمكن شاكيري من قيادة منتخب بلاده لإنهاء الفترة الأولى بالتقدم بهدفين دون رد حيث سجل الهدف الثاني في الدقيقة 26، فيما جاء هدف التقدم بأقدام زميله هاريس سيفيروفيتش.

وفي اللقاء الثاني، حافظ المنتخب الإيطالي على أداءه الجيد للمباراة الثالثة على التوالي وأنهى الشوط الأول متفوقاً بهدف أحرزه اللاعب ماتيو بيسينا في الدقيقة 39، وسط غياب من لاعبي منتخب ويلز.

بهذه النتائج يصبح ترتيب المجموعة الأولى كالتالي:

إيطاليا 9 نقاط

ويلز 4 نقاط «فارق هدف عن سويسرا»

سويسرا 4 نقاط

تركيا دون نقاط