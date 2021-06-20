محافظ كفر الشيخ يشيد بدورات الإسعافات الأولية بمراكز الشباب

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شهدت عدد من مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ، دورات للشباب والفتيات بالقرى للإسعافات الأولية«» بالتعاون بين مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وفرع هيئة الهلال الأحمر المصري بالمحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ومتابعة عبدالمنعم الكيلاني، وكيل المديرية.

يأتي ذلك ضمن خطة اندية التطوع ،يتم خلالها تنفيذ عددا من الدورات التدريبية حول الإسعافات الأولية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين المتدربين بالتنسيق مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة بحضورصبحي عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب «،والدكتورة فوزي حسيب»مدير المشروعات«.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، الأحد، بالدورات التدريبية التي تشهدها مراكز الشباب بالقرى، بحضور الأطفال والشباب والفتيات والكبار للإسعافات الأولية، ،موجه الشكر للقائمين على تلك الدورات بمديرية الشباب والرياضة، والهلال الأحمر المصري.

قال الدكتور عزت محروس ،وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، شهدت العديد من مراكز الشباب بالقرى دورات الإسعافات الأولية، منها مركز شباب بلطيم ،و مركز شباب الحلمية ومركز شباب الحلافي بالحامول، ومركز شباب أبومنيسي ومركز شباب الرملة بسيدي غازي، ومركز شباب روينة بكفر الشيخ ،وحاضر فيها عدد من المدربين بالهلال الأحمر المصري من بينهم ولاء خليفة، وأحمد خيري، ومحمد المصري.