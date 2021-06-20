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«الكهرباء» تتنازل عن مبنى تابع لها لإقامة مجمع خدمات بـ«أصفون» بالأقصر

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«الكهرباء» تتنازل عن مبنى تابع لها لإقامة مجمع خدمات بـ«أصفون» بالأقصر «الكهرباء» تتنازل عن مبنى تابع لها لإقامة مجمع خدمات بـ«أصفون» بالأقصر

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خاطب المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة العليا لتوزيع الكهرباء، بشان التنازل عن مبنى تابع لشركة الكهرباء بقرية أصفون التابعة لمركز إسنا، لإضافته إلى مساحة مبنى مجمع الخدمات بالقرية.

ومن جانبه، وافق المهندس سامي أبو وردة على التنازل عن هذا المبنى والأرض المقام عليها، وذلك ليدخل ضمن الأرض التي سيقام عليها مبنى مجمع الخدمات الحكومية بأصفون.

جدير بالذكر أن مبنى مجمع الخدمات الحكومية بقرية أصفون من المقرر أن يضم مكاتب خدمات كالتموين والتضامن الاجتماعي والشهر العقاري والوحدة المحلية والمجلس المحلي للقرية والمركز التكنولوجي وغيرها من مكاتب الخدمات.

المصرى اليوم

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