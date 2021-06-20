«الكهرباء» تتنازل عن مبنى تابع لها لإقامة مجمع خدمات بـ«أصفون» بالأقصر

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خاطب المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، بشان التنازل عن مبنى تابع لشركة الكهرباء بقرية أصفون التابعة لمركز إسنا، لإضافته إلى مساحة مبنى مجمع الخدمات بالقرية.
ومن جانبه، وافق المهندس سامي أبو وردة على التنازل عن هذا المبنى والأرض المقام عليها، وذلك ليدخل ضمن الأرض التي سيقام عليها مبنى مجمع الخدمات الحكومية بأصفون.
جدير بالذكر أن مبنى مجمع الخدمات الحكومية بقرية أصفون من المقرر أن يضم مكاتب خدمات كالتموين والتضامن الاجتماعي والشهر العقاري والوحدة المحلية والمجلس المحلي للقرية والمركز التكنولوجي وغيرها من مكاتب الخدمات.