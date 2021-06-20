حملة لتوعية السيدات ضد سرطان الثدي بكفرالشيخ

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تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، ورئيس المجلس القومي للمرأة الدكتور مايا مرسي، نظمت المستشفى الجامعي بكفرالشيخ وكلية الطب، الأحد، حملة مجانية للتوعية والفحص المبكر عن سرطان الثدي باستخدام جهاز التصوير الإشعاعي للثدي«الماموجرام» وتوعية السيدات بطريقة الكشف الذاتي وذلك في الفترة من ١٩ إلى ٢١ يونيو الحالي.

يأتي ذلك تحت مظلة مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية «100» مليون صحة «وفي إطار التوعية والقضاء على سرطان الثدي أحد أهم حملات المجلس القومي للمرأة فرع كفرالشيخ وذلك باستخدام احدث الأجهزة ووسائل الكشف.

بدأت أمس السبت أول أيام الحملة للتوعية بأمراض الثدي ومنها سرطان الثدي واهمية الاكتشاف المبكر له وكيفية اجراء الفحص الذاتي وتم إجراء فحص طبي وكشف باستخدام جهاز التصويرالإشعاعي للثدي«الماموجرام» لعدد ١٧ سيدة وذلك بحضور أ.د.اماني شاكر، وعفاف الجمل وشاهندا كمال ود.هاله نصر وهويدا بلتاجي من فرع المجلس.

وتهدف الحملة إلى توعية السيدات بالمرض وكيفية الوقاية منه وأهمية الاكتشاف المبكر للحد من انتشاره كما تهدف الحملة أيضا إلى تعليم السيدات على طريقة الفحص الذاتي مع التأكيد أن الفريق الطبي يتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية منعا لعدوى كورونا .

وقدم المجلس القومي للمرأة بكفرالشيخ بخالص الشكر والتقدير للدكتور عبدالرازق يوسف دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ وإدارة الجامعة وإدارة المستشفى الجامعي وقسم جراحة الأورام وقسم الأشعة وكلية الطب على حسن الاستقبال والاعداد والتنظيم.