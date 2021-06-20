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أمين سر «محلية النواب»: المنطقة الصناعية تضاهي المصانع العالمية

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أمين سر «محلية النواب»: المنطقة الصناعية تضاهي المصانع العالمية أمين سر «محلية النواب»: المنطقة الصناعية تضاهي المصانع العالمية

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قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن زيارة اللجنة لمحافظة بورسعيد التي امتدت على مدار ثلاثة أيام، تأتي من منطلق قيام اللجنة بوضع برنامج للزيارات الميدانية للمحافظات، بناء على طلبات إحاطة مقدمة من النواب تستهدف الصالح العام وتحسين حياة المواطن وتوفير حياة كريمة له.

وأضاف «درويش»، أن اللجنة استهلت زياراتها الميدانية بمحافظة بورسعيد، قائلا: «وفد لجنة الإدارة المحلية خلال الجولات التفقدية المكثفة شاهد واطلع على حجم التطوير والمشروعات التنموية في المحافظة، لرفع كفاءة البنية التحتية وتطوير العشوائيات، ورأينا حجم الإنجازات على الأرض، من إسكان اجتماعي وتعاوني، ومصنع تدوير قمامة ومشروعات سياحية واستثمارية وتنموية، وهو شىء يحسب للمحافظ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وبالتأكيد هناك مشكلات تحتاج لحلول ومناطق تحتاج رفع كفاءة وتطوير، والمحافظة تعمل على حلها، حيث شاهدنا إيجابيات عديدة وهناك رؤية للمحافظة لحل السلبيات، فطالما هناك عمل وإنتاج ستحل المشاكل».

ولفت إلى أن اللجنة رصدت الطفرة الكبيرة التي تشهدها بورسعيد في الصناعة خلال تفقدها للمنطقة الصناعية، وما تضمه من مصانع تضاهي المصانع العالمية، قائلا: «نماذج نتمني نشوفها في كل المحافظات مثل بورسعيد، فالمحافظة كان فيها مشاريع متعثرة استطاعت أن تحل مشكلاتها وتساعد الشباب صغار المستثمرين أن يعملوا وينتجوا، وذلك يصب في صالح دعم وتشجيع الصناعة الوطنية».

وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية، إلى أن اللجنة ستعد تقريرا بالزيارة الميدانية لمحافظة بورسعيد، وترصد فيه التجربة المتميزة للمحافظة في ظل الجهود المبذولة للتنمية وتطوير العشوائيات وغيرها.

المصرى اليوم

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