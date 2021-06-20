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ضبط أفيون وبانجو وسلاح بحوزة 5 أشخاص في أسوان

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ضبط أفيون وبانجو وسلاح بحوزة 5 أشخاص في أسوان ضبط أفيون وبانجو وسلاح بحوزة 5 أشخاص في أسوان

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، الاحد، القبض على 5 عاطلين بحوزتهم 200 جرام من مخدر البانجو و250 جرام حشيش و200 جرام أفيون و5 قطع سلاح ناري.

كانت معلومات وردت بقيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة السلاح، حيث تم شن مأموريات للقبض عليهم، وتم ضبطهم، وعُثر بحوزتهم على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأحيلوا إلى النيابة، التي تولت التحقيق.

واستهدفت الحملة البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بجميع أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون، والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.

المصرى اليوم

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