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بعد أحداث دامية .. خبر سار لأهالي قرية أبوحزام «تفاصيل»

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بعد أحداث دامية .. خبر سار لأهالي قرية أبوحزام «تفاصيل» بعد أحداث دامية .. خبر سار لأهالي قرية أبوحزام «تفاصيل»

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وافق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على رصف الطريق المؤدي من طريق - أسوان، والمؤدي إلى قريتي أبوحزام وحمرا دوم بطول ٥ كيلو متر وأصدر تعليماته إلى هيئة الطرق والكباري بالتنفيذ الفوري.

جاء ذلك بعد لقاء النائب مصطفى بكري، بوزير النقل، ظهر الأحد، حيث قدم له طلبا موقعا منه ومن النواب هشام الشعيني وخالد خلف الله وفتحي قنديل، وسيد المنوفي أعضاء مجلس النواب والنائب محمد كمال موسى عضو مجلس الشيوخ.

كان النائب مصطفي بكري قام، امس، بجولة في شوارع قرية أبوحزام بنجع حمادي بمحافظة قنا، التي شهدت أحداث عنف مؤخرا راح ضحيتها ١٢ شخصا وإصابة ٥ آخرين.

والتقى مصطفي بكري، النائب محمد كمال موسي وحسين بجاتو والداعيه عبدالمعطي أبوزيد والداعية أحمد الكلحي وعدد من عمد ومشايخ البلاد، وقام النائب بزيارة ديوان العوامر وديوان السعدية وديوان أبوالريش وزيارة ديوان الحاج عبدالصبور والد أحد الضحايا، بحضور العشرات من رموز العائلات وشبابها.

وتحدث في اللقاءات النائب مصطفي بكري الذي طالب بالإحتكام إلى القضاء العادل ونبذ الأزمات والمشاكل بين الجميع، حيث لقي كلام النائب دعما وتأييدا من كافة العائلات التي حضرت اللقاء، حيث أكدوا إحتكامهم إلى القضاء، ووجهوا إلى الشرطة وقيادات وزارة الداخليه الشكر على دورهم ودعمهم للأمن والإستقرار، مطالبين بضرورة النظر إلى مشاكلهم، مؤكدين دعمهم للقيادة السياسية في مشروع حياة كريمة، مطالبين بأن تكون قريتهم على خريطتها.

المصرى اليوم

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