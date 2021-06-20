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مقتل 18 في سلسلة من عمليات إطلاق النار في مدينة حدودية بالمكسيك

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مقتل 18 في سلسلة من عمليات إطلاق النار في مدينة حدودية بالمكسيك مقتل 18 في سلسلة من عمليات إطلاق النار في مدينة حدودية بالمكسيك

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قالت قوات الأمن في إحدى ولايات المكسيك اليوم الأحد إن 18 شخصا قتلوا في هجمات نفذها مسلحون أطلقوا النار من سيارات مسرعة في عدة أحياء بمدينة رينوسا بشمال البلاد.

وقالت قوات الأمن بولاية تاموليباس في بيان إن إطلاق النار المتعددة التي وقعت أمس السبت ارتكبها «أفراد كانوا على متن عدة سيارات».

وأعلنت السلطات في البداية مقتل 15 لكنها قالت في وقت لاحق أنها عثرت على ثلاثة قتلى. وانتشر أفراد من الجيش وشرطة الولاية والشرطة العسكرية التابعة للحرس الوطني في المنطقة بعد عمليات القتل.

وذكر البيان أن السلطات ألقت القبض على أحد الأفراد وصادرت ثلاث شاحنات.

ويحتدم الصراع بين عصابات المخدرات منذ سنوات لبسط السيطرة والنفوذ في رينوسا، المتاخمة لتكساس، مما يجعلها واحدة من أكثر مدن المكسيك عنفا.

المصرى اليوم

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