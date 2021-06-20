رئيس وزراء إسرائيل: لن نتسامح مع العنف أو مع إطلاق الصواريخ

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وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، رسالة تهديد إلى حركة «حماس»، قائلا «صبرنا نفد».

جاء ذلك خلال احتفالية لإحياء ذكرى القتلى الإسرائيليين الذين سقطوا خلال عملية «الجرف الصامد» العسكرية على قطاع غزة قبل 7 سنوات، بحسب قناة «كان» الرسمية.

وقال بينيت، في أول احتفال رسمي يشارك فيه كرئيس للوزراء: «مرت سبع سنوات تقريبا والحرب من أجل وجودنا مستمرة».

وأضاف: «لا توجد نية لإيذاء من لم يريدوا قتلنا، ولا نكره من يتم احتجازهم كرهائن من قبل منظمة إرهابية قاسية وعنيفة»، على حد قوله.

وتابع بينيت: «في نفس الوقت سيعرف أعداؤنا القواعد، لن نتسامح مع العنف أو مع إطلاق الصواريخ».

ووجه بينيت رسالة إلى «حماس» قائلا: «نفد صبرنا. سكان غلاف غزة (المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع) ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية. ومن يعش في سديروت أو عسقلان أو كفار غزة أو عالوميم يحق له أن يعيش بسلام وأمن مثل جميع المواطنين».