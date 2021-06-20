المؤبد لإرهابيين اثنين و10 سنوات لثالث لقتلهم أمين شرطة بالفيوم

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قضت محكمة جنايات الفيوم الدائرة الثالثة برئاسة المستشار خالد محمد عبدالسلام رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد محمد على الحلواني ومحمد الشيخ وامانة سرمحمد عبدالبصير، بالسجن المؤبد لكل من عشرى محمد اسماعيل وشهرته عشري الحلو 33 سنة، سائق، وياسر أحمد رضوان 38 سنة، موظف، وبالسجن 10 سنوات للمتهم جمعة عكاشة على عبدالمجيد روبي 45 سنه، صياد، لقيامهم بقتل أمين شرطة يعمل في مركز شرطه إهناسيا بمديرية امن بنى سويف.

كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية ضد المتهم الرابع عبدالرحمن عبدالبصير والذى كان يعمل إمام مسجد «لوفاته»، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

كان المحامى العام الأول لنيابة امن الدولة العليا والمقيدة برقم 149 لسنة 2020 جنايات أمن دولة عليا اتهمت المتهمين بقتل المجني عليه على محمد عبدالوهاب امين شرطه بمركز شرطه إهناسيا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النيه وعقد والعزم على قتل المجنى عليه وأعدوا لذلك سلاح ناري مسدس وذخائر ودراجتين ناريتين وتوجهوا بهم صوب المكان الذي قاموا برصد المجنى عليه بطريق مصر الفيوم امام قريه كفر عبود التابعة لمركز ابشواى اثناء توجه المجنى عليه إلى عمله بمركز شرطة إهناسيا في 24 اغسطس 2015.

وكشفت التحقيقات التي استمعت اليها محكمة جنايات الفيوم أن المتهمين عندما شاهدوا المجنى عليه قادم اطلق المتهم الاول صوبه عدد من الطلقات من السلاح الناري بحوزته فاستقر احداها بمنطقه البطن محدثا اصابته والتي اودت بحياته وحدث ذلك اثناء تواجد المتهمين من الثاني وحتى الرابع معه على مسرح الجريمه يشدون من ازره قاصدين من ذلك قتله وتنفيذ عمل إرهابى لصالح جماعتهم الإرهابية.

وأكدت التحقيقات أن المتهم الاول عشرى محمد اسماعيل وشهرته عشري الحلو أدار جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسه اعمالها والاعتداء على الحريه الشخصيه للمواطنين والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي.

واتخذ مجموعه نوعيه من جماعه الإخوان تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على افراد الشرطه والمنشات العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق اغراضها كما ان المتهمون من الثاني وحتى الرابع انضموا إلى الجماعه الارهابيه مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.