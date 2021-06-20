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السيناريست لؤي السيد يكشف كواليس فيلم «ماما حامل»

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السيناريست لؤي السيد يكشف كواليس فيلم «ماما حامل» السيناريست لؤي السيد يكشف كواليس فيلم «ماما حامل»

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كشف الكاتب والسيناريست الكوميدي لؤي السيد، كواليس فيلم «ماما حامل» مع الفنانة الكبيرة ليلى علوي والذي يعيدها من جديد لشاشات السينما، مشيرًا إلى أن النجمة الكبيرة ليلى علوي فنانة من الزمن الجميل وتحترم كثيرًا اختصاصات كل فرد يعمل معها.

وأضاف «السيد»، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة؛ في برنامج «حلو الكلام»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن التعاون مع النجمة ليلى علوي رغم أنها نجمة كبيرة إلا أنها تلتزم كثيرا بالنص ولا ترتجل أو تضيف أي تفاصيل للشخصية التي تجسدها دون الرجوع إليه لأنها تقدر النص جيدا.

وتابع: «فيما يتعلق بالأسس والمعايير التي أعتمد عليها في اختيار أبطال العمل، أكد أن فكرة اختيار أبطال العمل ليست فردية ولكنها اتفاق بين مؤلف ومخرج وبطل العمل فكل شخص يقدم مقترحات وفي النهاية الدور ينادي صاحبه وبعد الانتهاء من كتابة العمل نقدم مقترحات للفنانين المتواجدين على الساحة الفنية والمناسبين لتجسيد الدور ويتم الاستقرار الأنسب للدور».

وعن موعد طرح الفيلم بدور العرض أشار إلى أن العمل تم الانتهاء من تصويره كاملا، وموعد طرحه لا يعلمه أحد سوى الشركة المنتجة لأنه من اختصاصها هي فقط وليس من اختصاص أحد آخر غيرها.

المصرى اليوم

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