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استشاري ذكورة يكشف عن حالات التشوهات الخلقية التناسلية عند الأطفال

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استشاري ذكورة يكشف عن حالات التشوهات الخلقية التناسلية عند الأطفال استشاري ذكورة يكشف عن حالات التشوهات الخلقية التناسلية عند الأطفال

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قال الدكتور أحمد الشامي، استشاري جراحة الذكورة، إن التشوهات الخلقية في الأجهزة التناسلية للأطفال تسبب في بعض الأحيان حالات من الاختلاط الجنسي .

وأضاف الدكتور أحمد الشامي، خلال لقائه ببرنامج «ست الستات»، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه في بعض الأحيان يصعب على الطبيب أن يحدد نوع المولود، مما يسبب مشاكل اجتماعية ونفسية للطفل والعائلة .

وأشار «الشامي» إلى أنه أحيانا تتفاجأ الأم بتغير جنس المولود عند الولادة، عن ما كان ظاهرا لها في أشعة السونار .

ولفت إلى أن هناك بعض الحالات عند الولادة، تكون مصابة بانغلاق في فتحة الإخراج بالعضو الذكري .

المصرى اليوم

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