غدًا .. بدء الامتحان التجريبي الثالث والأخير للثانوية العامة (التفاصيل الكاملة)

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ينطلق غدًا الاثنين، الامتحان التجريبي الثالث والأخير لطلاب الثانوية العامة، بهدف تدريب الطلاب على أسئلة الامتحانات بالشكل الجديد والتعرف على مقار لجان الثانوية العامة وطريقة الاجابة على البابل شيت.

وشددت الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية خلال عقد الامتحان في اليوم الأول، فيما يستكمل طلاب الثانوية العامة باقي الامتحانات من المنزل، حيث يتاح لهم الإجابة على الامتحانات في الفترة من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء.

وتتيح وزارة التربية والتعليم أسئلة وإجابات الامتحانات التجريبية الثانية والثالثة على موقع الوزارة لتدريب الطلاب على نمط الأسئلة الجديد.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان)، عبر جهاز التابلت الخاص بكل طالب من خلال تطبيق «تنويهات»، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العام للعام الدراسي الحالي 2020/2021.

وأوضحت الوزارة أنه ستتم إتاحة جميع البيانات للطلاب أيضًا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك عبر الرابط: https://g12.emis.gov.eg

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمديريات التعليمية الخميس تمهيدًا لتسليمها للطلاب من خلال المدارس.

وأكدت الوزارة أن الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة يُعد محاكاة كاملة للامتحان النهائي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم خطوات الإجابة عن امتحانات الثانوية العامة على البابل شيت.

وأشارت الوزارة إلى أن الامتحانات تعقد في ورقة أسئلة مطبوعة وبابل شيت للإجابة وورقيًّا فقط في حالة طالب المنازل أو الإعادة وجميع الأسئلة من نوعية الاختيار من متعدد mcq.

وتحتوى كراسة الإجابة على أوراق بيضاء لكتابة الخطوات المطلوبة لبعض المواد العلمية كما يسمح بدخول الكتاب المدرسى، موضحة أن الطلاب الذين استلموا التابلت يكون حل الأسئلة على البابل شيت ثم رصد الإجابات داخل التابلت وستتم إتاحة الوقت الكافي لذلك.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على طلاب الثانوية العامة ضرورة قراءة التعليمات الخاصة بالامتحان بعناية وملء البيانات بشكل صحيح والتفكير في الأسئلة جيدا قبل اختيار الإجابة وتظليل الدائرة بشكل كامل داخل الإطار.

وأوضحت الوزارة أنه على الطلاب ضرورة التأكد من تطابق رقم السؤال في ورقة الأسئلة مع ورقة الإجابة واستخدام قلم جاف أزرق للإجابة، وإذا أراد الطالب تغيير الإجابة لا يستخدم مزيل الكتابة ولكن يقوم بالشطب على الإجابة عن طريق وضع علامة خطأ عليها ثم التظليل على الإجابة الصحيحة.

وأكدت الوزارة أنه لا يصح اختيار أكثر من إجابة واحدة لأن إجابة السؤال لن تحسب، ويجب التأكد من تطابق الإجابة على التابلت مع الورقة.

وفي حالة عدم التطابق سيجري احتساب إجابة البابل شيت.

ولكن في حال ثبوت عدم تطابق جميع الإجابات سيعتبر ذلك تحايلا على الامتحان.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من دمج المنظومة الورقية مع الرقمية هو تأمين الطلاب من أي مشاكل تقنية.