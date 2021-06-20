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يتراجع عن التعاقد مع صفقة سوبر..تعرف على التفاصيل

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الزمالك يتراجع عن التعاقد مع صفقة سوبر..تعرف على التفاصيل يتراجع عن التعاقد مع صفقة سوبر..تعرف على التفاصيل

قرر مسؤولو نادي برئاسة حسين لبيب، التراجع عن فكرة التعاقد مع رجب بكار، ظهير أيمن نادي بيراميدز والمعار لصفوف سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وتنتهي إعارة رجب بكار، مع سيراميكا كليوباترا، في نهاية الموسم الجاري، ويحق لسيراميكا، شرائه بشكل نهائي من النادي السماوي، مقابل 5 ملايين جنيه.

وعلمت «المصري اليوم» أن الزمالك قرر التراجع عن التعاقد مع رجب بكار، وذلك بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، لعدم قناعته بمستواه الفني، فضلاً عن كبر سن اللاعب وبلوغه عامه الـ32، وهو ما يمنع النادي من الاستفادة من خدمات اللاعب لفترة طويلة.

ورشح مسؤولو النادي الأبيض للمدرب الفرنسي أكثر من لاعب في مركز الظهير الأيمن للتعاقد مع أي منهم في الفترة المقبلة، على رأسهم كريم العراقي، لاعب نادي المصري البورسعيدي والمنتخب الأولمبي..

يُذكر أن الزمالك يسعى للتعاقد مع ظهير أيمن مميز، في ظل الإصابات المتكررة لحازم إمام، فضلاً عن عدم إثبات التونسي حمزة المثلوثي، جدارته مع الفريق منذ انضمامه في الصيف الماضي، قادمًا من الصفاقسي التونسي في صفقة إنتقال لاعب حر.

ويسعى النادي الأبيض، لتدعيم صفوفه بصفقات قوية، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حتى يستطيع النادي الفوز بالبطولات في الموسم الجديد، على رأسها بطولة دوري أبطال افريقيا ومسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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