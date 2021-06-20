أخبار عاجلة

«زي النهارده».. وفاة الإمام محمد عبده 11 يوليو 1905 -
لتجنب سرقة البيانات وكلمات المرور.. «7» إجراءات أساسية للتأكد من سلامة التطبيقات قبل تحميلها من «بلاى ستور» -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
100 جنيه زيادة وطن النترات بـ4600 جنيه.. سعر السماد في مصر الأحد 11 يوليو 2021 -
بالعربي والإنجليزي.. سعد لمجرد يطرح «السهرة صباحي» مع صابر الرباعي وريدوان -
هانى رمزى يستأنف عروض «أبوالعربى فى مهمة رسمية» -
أواجه تحديات الحب واختلاف الهوية الثقافية فى «?What Are You Willing To Do» -
عيار 24 يستقر عند هذا الرقم .. سعر الذهب في عمان الأحد 11 يوليو 2021 -
ترقب وحذر .. سعر الذهب في قطر صباح الأحد 11 يوليو 2021 -
حافظ على ارتفاعه.. سعر الذهب في السعودية صباح الأحد 11 يوليو 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

وزير الخارجية اللبناني السابق عن زعيم «حزب الله»: صديق وأئتمنه على الحقوق

Print
وزير الخارجية اللبناني السابق عن زعيم «حزب الله»: صديق وأئتمنه على الحقوق وزير الخارجية اللبناني السابق عن زعيم «حزب الله»: صديق وأئتمنه على الحقوق

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل، رئيس «التيار الوطني الحر» في لبنان، إنه يرى الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني، حسن نصر الله، «صديق» ونأتمنه على الحقوق، ونقبل بما يقبل به.

وأوضح باسيل في كلمة نقلتها قناة الجديد اللبنانية، أن أزمة تشكيل كشفت أزمات أخطر وأعمق، حيث كشفت «أزمة النظام والدستور والممارسة والنوايا، لافتا إلى أن أزمة تشكيل الحكومة أظهرت أن المشكلة ليست بالنصوص الملتبسة للدستور، الذي يفتقد للمهل الزمنية، بل للأسف بالنوايا الدفينة التي تفضح أصحابها بلحظة تأزم أو غضب.

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية، ميشال سليمان سيوقع، والتيار الوطني الحر لن يأخذ وزراء في تلك الوزارة، مضيفًا: «أنتم ستأخذون ثقة المجلس من دوننا، ونحن نقبل ولا نمنع الحكومة، لكنكم تقولون غصبا عنكم نريد ثقتكم لنغطسكم ونحملكم مسؤولية وتشتمكم الناس».

وهاجم جبران رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري قائلا: ترفضون وضع مهلة للوزير لتوقيع المرسوم، بينما رئيس الجمهورية ملزم بتوقيعه خلال 15 يومًا، وإلا يعتبر نافذا، أهكذا يكون الحفاظ على الطائف، ويكون النظام فعالا«>

وقال باسيل: «لن تأخذوا منا المناصب بالضغط ووجع الناس وأزماتهم وعقوبات العالم كله، ما أخذتموه منا من عام 2005 لليوم، نحن منزعجون من الشراكة، ولا تريدون احترام الصلاحيات، ولا تريدون كذلك إصلاحات. ماذا تريدون غير أن تتخلصوا منا؟ وهذا لن يحدث».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة يطالب الحكومة بحظر «حبة الغلة» : وراء ارتفاع حالات الانتحار في المحافظات

طلب إحاطة يطالب الحكومة بحظر «حبة الغلة» : وراء ارتفاع حالات الانتحار في المحافظات

الخرطوم.. انتقادات لخطاب الحكومة بمجلس الأمن

الخرطوم.. انتقادات لخطاب الحكومة بمجلس الأمن

أفغانستان.. "طالبان" تعلن سيطرتها على معظم أراضي البلاد.. والحكومة تنفي

أفغانستان.. "طالبان" تعلن سيطرتها على معظم أراضي البلاد.. والحكومة تنفي

أفغانستان.. "طالبان" تعلن سيطرتها على معظم أراضي البلاد.. والحكومة تنفي

أفغانستان.. "طالبان" تعلن سيطرتها على معظم أراضي البلاد.. والحكومة تنفي