وزير الخارجية اللبناني السابق عن زعيم «حزب الله»: صديق وأئتمنه على الحقوق

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قال وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل، رئيس «التيار الوطني الحر» في لبنان، إنه يرى الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني، حسن نصر الله، «صديق» ونأتمنه على الحقوق، ونقبل بما يقبل به.

وأوضح باسيل في كلمة نقلتها قناة الجديد اللبنانية، أن أزمة تشكيل الحكومة كشفت أزمات أخطر وأعمق، حيث كشفت «أزمة النظام والدستور والممارسة والنوايا، لافتا إلى أن أزمة تشكيل الحكومة أظهرت أن المشكلة ليست بالنصوص الملتبسة للدستور، الذي يفتقد للمهل الزمنية، بل للأسف بالنوايا الدفينة التي تفضح أصحابها بلحظة تأزم أو غضب.

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية، ميشال سليمان سيوقع، والتيار الوطني الحر لن يأخذ وزراء في تلك الوزارة، مضيفًا: «أنتم ستأخذون ثقة المجلس من دوننا، ونحن نقبل ولا نمنع الحكومة، لكنكم تقولون غصبا عنكم نريد ثقتكم لنغطسكم ونحملكم مسؤولية وتشتمكم الناس».

وهاجم جبران رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري قائلا: ترفضون وضع مهلة للوزير لتوقيع المرسوم، بينما رئيس الجمهورية ملزم بتوقيعه خلال 15 يومًا، وإلا يعتبر نافذا، أهكذا يكون الحفاظ على الطائف، ويكون النظام فعالا«>

وقال باسيل: «لن تأخذوا منا المناصب بالضغط ووجع الناس وأزماتهم وعقوبات العالم كله، ما أخذتموه منا من عام 2005 لليوم، نحن منزعجون من الشراكة، ولا تريدون احترام الصلاحيات، ولا تريدون كذلك إصلاحات. ماذا تريدون غير أن تتخلصوا منا؟ وهذا لن يحدث».