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«التعليم» تناقش آليات تأهيل المدارس الرسمية الدولية للحصول على شهادة الاعتماد

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«التعليم» تناقش آليات تأهيل المدارس الرسمية الدولية للحصول على شهادة الاعتماد «التعليم» تناقش آليات تأهيل المدارس الرسمية الدولية للحصول على شهادة الاعتماد

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عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأحد، اجتماعًا مع ممثلي المجلس الثقافي البريطاني، لبحث ملفات التعاون المشتركة، بحضور الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وممثلي المجلس الثقافى البريطانى.

وتناول الاجتماع تكثيف التعاون بين الوزارة والمجلس الثقافى البريطاني، تمهيدا لاعتماد المدارس الرسمية الدولية (الشهادة البريطانية فقط)، وقال الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشؤون المعلمين، إنه سيتم عقد لقاء بين الوزارة ومديري المدارس الدولية والمجلس الثقافي البريطاني للوقوف على آليات الاعتماد والامتحانات والتيسيرات التى يقدمها المجلس للتعاون مع الوزارة للنهوض بهذه النوعية الواعدة من المدارس.

حضر الاجتماع فاطمة الزهراء عز الدين محمد، مدير عام التجريبيات بالوزارة، ونادر يونان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المدارس الدولية، وعبدالرؤوف علام؛ ممثل المؤسسة في التعامل مع الوزارة، وعلي البكري، عضو مجلس إدارة المؤسسة، ومن المجلس الثقافي البريطاني فخر جعفري، مدير إدارة امتحانات المجلس الثقافي البريطاني، وسحر خميس، رئيس برامج التعليم بالمجلس، وياسر علي رئيس قسم تطوير الامتحانات بالمجلس.

المصرى اليوم

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