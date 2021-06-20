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زاخاروفا تعلق على عزم واشنطن فرض عقوبات جديدة ضد

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زاخاروفا تعلق على عزم واشنطن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا زاخاروفا تعلق على عزم واشنطن فرض عقوبات جديدة ضد

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علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على إعلان الإدارة الأمريكية عزمها فرض عقوبات جديدة ضد تستهدف مشروع «السيل الشمالي-2» ومرتبطة بـ «قضية نافالني».

وكتبت زاخاروفا على قناتها في تطبيق «تيليغرام»: «الخطوات غير القانونية للولايات المتحدة كنا دائما نقابلها برد حتمي ومنطقي. من المستغرب أن هناك في واشنطن من يفضل سباق الحواجز ضمن دائرة مغلقة».

وأشارت زاخاروفا إلى أن «المؤدلجين الأمريكيين فضحوا أنفسهم» عبر ربطهم بين «السيل الشمالي-2» وهو «مشروع اقتصادي تشارك فيه شركات مشغلة خاصة ودول مستقلة، وقضية نافالني، فقد أظهروا بذلك أن»كل هذه الضجة حول التسميم المزعوم يحتاجون إليها كوسيلة لمعالجة مشكلة افتقارهم إلى القدرة التنافسية«.

وكان جيك سوليفان، مساعد رئيس الولايات المتحدة لشؤون الأمن القومي، أعلن اليوم أن بلاده تستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا.

وذكر سوليفان، على هواء قناة «سي إن إن»، أن هذه العقوبات الجديدة ستفرض، على خلفية الوضع المتعلق بالمدون أليكسي نافالني. وأوضح سوليفان أن الحديث يدور عن حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية المفروضة ضد موسكو «بعد تسميم أليكسي نافالني»، مضيفا أن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على الشركات الروسية التي تبني خط الغاز «السيل الشمالي-2».

المصرى اليوم

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