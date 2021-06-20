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تنفيذ 4 قرارات إزالة بمساحة 500 متر على أملاك الدولة بأرمنت بغرب الأقصر

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تنفيذ 4 قرارات إزالة بمساحة 500 متر على أملاك الدولة بأرمنت بغرب الأقصر تنفيذ 4 قرارات إزالة بمساحة 500 متر على أملاك الدولة بأرمنت بغرب الأقصر

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بالأقصر، برئاسة العميد عبدالله عاشور، حملة إزالات بناحية سوق الحديد بأرمنت الوابورات بدائرة المركز، وأسفرت الحملة عن تنفيذ عدد ٤ قرارات إزالة تعدي على أرض أملاك الدولة على إجمالي مساحة ٥٠٠م٢.

وأوضح عاشور أن المخالفات عبارة عن تعدي ببناء عشش عشوائيه بالطوب الأبيض والطوب الأحمر والمونة الاسمنتية خلف العمارات السكنية بسوق الحديد على أرض أملاك الدولة مخصصة لاقامة مشروع سكني تجاري إداري.

وتمت الإزالة على كامل المسطح واعادة الشئ لاصله وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف، وتمت أعمال الإزالة بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت تحت إشراف مدير مرافق المركز ومسؤلي أملاك الدولة ومسؤلي الاشغالات ومشرفين وعمال المرافق.

يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.

المصرى اليوم

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