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وزير الأوقاف يُعلن ضوابط إقامة صلاة عيد الأضحى في المساجد ()

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وزير الأوقاف يُعلن ضوابط إقامة صلاة عيد الأضحى في المساجد (فيديو) وزير الأوقاف يُعلن ضوابط إقامة صلاة عيد الأضحى في المساجد ()

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أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك بجميع المساجد التي تقام بها الجمعة فقط، دون إقامتها في الساحات.

وقال وزير الأوقاف في مقطع عبر قناته الرسمية على «اليوتيوب»، مساء الأحد ، إن «مع عدم السماح بإقامة صلاة العيد لا في الزوايا ولا المصليات ولا المساجد التي لا تقام بها الجمعة ولا في الشوارع ولا الساحات ولا في الطرقات».

وشدد وزير الأوقاف على الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم الالتزام بها في صلاة الجمعة وسائر الصلوات من اصطحاب المصلى وارتداء الكمامة وإجراءات التباعد الاجتماعى، مؤكدا أنه لا مجال مطلقا لإقامتها في الساحات، وانه سيتم اتخاذ اجراءات عقابية مشددة ضد المخالفين .

وشدد وزير الأوقاف، على مديريات الاوقاف على مستوى الجمهورية بضرورة إقامة صلاة العيد في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة فقط، مشددا على عدم السماح بإقامتها في الساحات في ظل الظروف الراهنة حفاظًا على صحة المجتمع كله، مع مراعاة جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وألا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق، ومدة الخطبة عن 10 دقائق.

وتضمنت ضوابط صلاة عيد الأضحى كما يلى: صلاة العيد في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة فقط، عدم السماح بأداء صلاة العيد في الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة، ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد، اصطحاب المصلى الشخصي، مراعاة علامات التباعد الاجتماعي، عدم فتح دورات المياه.

كما تضمنت الضوابط والشروط: فتح المسجد قبل صلاة عيدالأضحى بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق، لا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق، لا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق كالجمعة .

المصرى اليوم

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