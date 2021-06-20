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«أندية المحامين» تخاطب الفرعيات لوقف التصرف في أصول النقابة

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«أندية المحامين» تخاطب الفرعيات لوقف التصرف في أصول النقابة «أندية المحامين» تخاطب الفرعيات لوقف التصرف في أصول النقابة

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خاطبت لجنة الأندية والمشروعات، بالنقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحفيظ الروبي، عضو مجلس النقابة العامة، مقرر اللجنة، اليوم، النقابات الفرعية، بشأن الرجوع للنقابة العامة قبل التصرف في أي أصل من أصول النقابة العامة، بأي نوع من أنواع التصرف.

وجاء بنص الخطابالأحد، إنه «إيماءًا إلى التقارير الصادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات الإدارة المركزية، للرقابة المالية على النقابات المهنية بشأن الملاحظات التي أسفر عنها فحص ميزانيات النقابة العامة، وفرعياتها على مر السنوات السابقة، وكذا حساباتها الختامية عن السنه المالية المنصرمة، والتي تؤكد في محصلتها النهائية ضعف إحكام الرقابة الداخلية على أصول النقابة العامة وفرعياتها».

وأضاف الخطاب: «وانتهت التقارير إلى ضرورة إعادة تقييم الأصول وإظهارها بقيمتها الحقيقية، وتصويب الوضع الحالي نحو قيام النقابة الفرعية التابعة لكم بعدم القيام بأي من إجراءات البيع، أو التأجير، أو الإعلان عن أي مناقصة لأي أصل من الأصول الموجودة بدائرة النقابة الفرعية التابعة لكم باعتبار أن هذه الأصول هي ملك خالص للنقابة العامة للمحامين، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المشار إليها بعاليه إلا بعد إخطار النقابة العامه بذلك، وفق نص المادة 97».

المصرى اليوم

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