رئيس أفغانستان السابق: أمريكا ستغادر بلادنا بعد 20 عامًا من الفشل

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قال الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، إن الولايات المتحدة جاءت إلى بلاده لـ «محاربة التطرف، وتحقيق الاستقرار» فيها، وستغادرها بعد نحو 20 عاما بعد الفشل في تحقيق مما جاءت من أجله.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة «أسوشيتد برس»، الأحد، أن «إرثهم أمة مزقتها الحرب، هذا عار وكارثة»، مشيرًا إلى أنه يريد أن تغادر القوات الأمريكية «فالأفغان متحدون خلف رغبة عارمة في السلام، ويحتاجون الآن لتحمل مسؤولية مستقبلهم».

وأشار إلى أن بلاده «ستكون أفضل حالا بدون وجودهم العسكري»، مضيفًا: «لا نريد أن نستمر في هذا البؤس، والإهانة.. الأفضل لأفغانستان أن يرحلوا».

وتولى كرازاي الحكم في أعقاب الإطاحة بحركة «طالبان» عام 2001 على يد تحالف تقوده واشنطن، وشن حربا لملاحقة وتدمير تنظيم «القاعدة» وزعيمها أسامة بن لادن، الذي اتهمته واشنطن بالوقوف وراء هجمات 11 سبتمبر 2001.