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الأنبا يواقيم يترأس قداس عيد العنصرة بكنيسة العذراء مريم بإسنا

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الأنبا يواقيم يترأس قداس عيد العنصرة بكنيسة العذراء مريم بإسنا الأنبا يواقيم يترأس قداس عيد العنصرة بكنيسة العذراء مريم بإسنا

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ترأس الأنبا يواقيم، أسقف عام إيبارشية إسنا وأرمنت للأقباط الأرثوذكس بالأقصر، صباح الأحد، صلوات القداس الإلهي لعيد العنصرة بكنيسة العذراء مريم بإسنا، بمشاركة القمص مينا جاد، والقمص بولا نصر، والقس هارون صموئيل، والقس فيلوباتير سيفين، كهنة الكنيسة، وخورس الشمامسة.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأحد الموافق 9 بؤونة بحسب التقويم القبطي، بعيد العنصرة.

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالاحتفال بعيد العنصرة منذ القرن السابع الميلادي ويعد أحد العنصرة من أحد الأعياد السيدية الكبرى.

المصرى اليوم

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