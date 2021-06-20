الأمم المتحدة تشيد بجهود جامعة القاهرة في تطوير القطاع الطبي

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نشر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إشادة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، بجهود جامعة القاهرة الريادية وتعاونها مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لمكافحة العنف ضد المرأة.

وقال السفير ايب بيترسون، خلال زيارته عيادة الاستجابة الطبية في قصر العيني بجامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة تتقدم بفرق كبير في الإنجازات في القطاع الطبي وفي القيادة، ونحن متحمسون بشأن هذا التعاون.

وعلق الخشت على هذه الإشادة، قائلًا: «تشرفنا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان وسعدنا بشهادة دولية بحجم ما حدث من تطوير».