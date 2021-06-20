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اعتقال 5 من داعش العراق

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مصير مجهول لـ 572 طفلا يمنيا جندهم الحوثي

رصد تحالف حقوقي يمني أكثر من 12 ألف عملية تجنيد لأطفال، ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خلال 7 سنوات. وأوضح...

f3106d9a0e.jpgأبهـا: الوطن
8b25f5160d.jpg10 ذو القعدة 1442 هـ

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من الرئيس الفلبيني

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رسالة خطية، من فخامة الرئيس رودريغو دوترتي، رئيس جمهورية الفلبين،...

icon-byline.pngنيوم: واس
icon-clock.png10 ذو القعدة 1442 هـ

أمريكا: إيران حرمت شعبها من انتخابات نزيهة

علقت وزارة الخارجية الأمريكية على فوز إبراهيم رئيسي بانتخابات الرئاسة الإيرانية قائلة: «نأسف لحرمان الإيرانيين من عملية انتخابية...

icon-byline.pngأبها: الوطن
icon-clock.png10 ذو القعدة 1442 هـ

الرئيسي يفلت من جرائمه ويفوز برئاسة إيران

اتبع رئيس إيران الجديد، إبراهيم رئيسي، المرتبط بجرائم إبادة، نهجا سياسيا وحيدا في أثناء حملته الانتخابية، وهو تأييده إحياء...

icon-byline.pngأبها: الوطن
icon-clock.png09 ذو القعدة 1442 هـ

1000 طائرة وصاروخ حوثي يشهد على قوة الدفاعات

كشفت اعتداءات وهجمات الحوثي المتكررة على أراضي المملكة العربية السعودية الكفاءة العالمية لقوات الدفاعات الجوية السعودية،...

icon-byline.pngأبها: سلمان عسكر
icon-clock.png09 ذو القعدة 1442 هـ

الشعب الفلسطيني يدفع حياته ثمنا للصمت الدولي

وضحت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني يدفع حياته ومستقبل أجياله نتيجة للصمت الدولي على استمرار الاحتلال...

icon-byline.pngرام الله: الوكالات
icon-clock.png09 ذو القعدة 1442 هـ

الوطن السعودية

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