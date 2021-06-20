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محافظ بورسعيد: قرب الانتهاء من تطوير شارع الشاحنات

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محافظ بورسعيد: قرب الانتهاء من تطوير شارع الشاحنات محافظ بورسعيد: قرب الانتهاء من تطوير شارع الشاحنات

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قرب الانتهاء من أعمال تطوير شارع الشاحنات، الذي يبدأ من شارع عزمي مرورا بالقابوطي ومنطقة الحرفيين.

يأتي ذلك استكمالا لخطة التطوير الشاملة التي يشهدها مدخل محور 30 يونيو بالمحافظة، وتتضمن رفع كفاءة وتطوير الطرق الرئيسية والفرعية المحيطة بمدخل 30 يونيو.

وأكد محافظ بورسعيد أن تطوير شارع الشاحنات شهد أعمال رفع كفاءة متكاملة بشكل حضارى يتناسب مع طبيعة المشروعات القومية بالمنطقة، ليصبح شارع الشاحنات من أكثر المحاور المرورية الهامة بحي الضواحي بعدما كان يشهد التكدس والازدحام، ليشكل جانبا إلى جنب مع شارع الرحاب ونهضة بورسعيد، محاور مرورية هامة وجديدة لمواكبة قطار التنمية الذي يسير بالمحافظة في مختلف المجالات.

المصرى اليوم

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