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درجات الحرارة ونصائح الأرصاد عن حالة الطقس مع بدء فصل الصيف رسميًا

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درجات الحرارة ونصائح الأرصاد عن حالة الطقس مع بدء فصل الصيف رسميًا درجات الحرارة ونصائح الأرصاد عن حالة الطقس مع بدء فصل الصيف رسميًا

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يبدأ غدًا الإثنين 21 يونيو 2021 فصل الصيف رسيمًا والذي يستمر لمدة 3 شهور حتى يوم الأربعاء 22 سبتمبر، وتكون درجات الحرارة غدًا شديدة الحرارة وحارة على أغلب أنحاء ، وتكون حالة الطقس غدًا قريبة إلي حد ما بحالة الطقس اليوم، وتصل درجة الحرارة العظمى الأعلي في مصر 41 درجة في الصعيد غدًا بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.


تتوقع الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدًا حارة على القاهرة الكبري والوجه البحري، وشديدة الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء نهارًا، ومعتدلة على السواحل الشمالية.

ويكون الطقس لطيف ليلاً على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والوجه البحري ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ويتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج بين متر ومترين إلا ربع، والرياح من شمالية غربية إلي شمالية شرقية، ويكون البحر الأحمر معتدل والرياح شمالية غربية وارتفاع الموج من متر ونصف ومترين.

تنشط الرياح علي القاهرة الكبري وشمال الصعيد وجنوب سيناء ، واتجاه الرياح شمالي غربي على أغلب انحاء الجمهورية ما عدا السواحل شمالية فتكون الرياح شمالية وسرعتها من 14 إلي 17 عقدة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا فى القاهرة وباقي المدن المصرية

تكون درجات الحرارة غدًا من 41 درجة في أسوان والأقصر والوادي الجديد وإدفو وهي الأعلي غدًا في مصر وتكون أقل درجة حرارة في مصر غدًا فى مطروح وتكون 26 درجة.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تنخفض درجة الحرارة العظمي بمقدار درجة واحدة في القاهرة، وتكون درجة الحرارة في القاهرة غدًا 34-21، وترتفع في الإسكندرية لتصل إلي درجة الحرارة في الإسكندرية إلي 30-20 بدلاً من 29-20 خلال طقس اليوم.

وتكون درجات الحرارة فى بلطيم 29-20، طنطا 33-21، دمياط 27-21، شبين الكوم 34-21، الزقازيق 34-21، المنصورة 34-21، مطروح 26-20، دمنهور 33-21،سيوة 35-20،الإسماعيلية 34-19، السويس 34-21، الغردقة 36-25، العريش 32-19، شرم الشيخ 38-26، درجة.

وتكون درجات الحرارة أيضًا في أسوان 41-24 إدفو 41-24، الأقصر 41-25، الوادي الجديد 41-25،أسيوط 38-21، الفيوم 37-21، أبوسمبل 40-24، قنا 40-25، المنيا 38-21، سوهاج 38-22، بنى سويف 37-21 درجة.

نصائح الأرصاد لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة أول أيام الصيف

وتنصح الأرصاد المواطنين مع بداية شهر الصيف بعدم التواجد المباشر تحت أشعة الشمس فى الفترة من الظهر وحتى الساعة الخامسة، وتغطية الرأس أو استخدام المظلة فى حالة التعرض المباشر لأشعة الشمس لتجنب الإصابة بأشعة الشمس.

كما نصحت المواطنين بعدم التواجد فى أماكن مغلقة أو الأماكن ذات التهوية السيئة، وارتداء الملابس الفضفاضة القطنية وتجنب الملابس المصنعة من الألياف، والإكثار من تناول المياه على مدار اليوم.

المصرى اليوم

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