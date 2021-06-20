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يمدد عقد الونش رسمياً .. «صور وتفاصيل»

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تمكن إدارة بقيادة حسين لبيب من تمديد عقد محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول، لمدة 3 مواسم.

وشهدت الفترة الماضية الكثير من الأخبار حول اقتراب رحيل الونش إلى أحد الأندية مقابل راتب سنوي ضخم يقترب من 2 مليون دولار.

وبحسب العقد الجديد، فسيرتدي محمود حمدي الونش القميص الأبيض حتى موسم 2025.

كما وقع اللاعب على عقد إعلاني مع إحدى شركات الصناعات الغذائية للترويج لمنتجات الشركة في الفترة المقبلة.

ويعد الونش من أبرز لاعبي قلب الدفاع في الكرة المصرية خلال المواسم الأخيرة بفضل ما يقدمه من مستوى ثابت وأداء قوي سواء مع الزمالك أو الأول.

تجديد عقد محمود الونش مع نادي الزمالك

المصرى اليوم

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