مودة الأدهم تدخل في نوبة بكاء قبل ترحيلها للسجن (صور)

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دخلت مودة الأدهم في نوبة بكاء عند اصطحابها إلى حجز المحكمة تمهيدًا لترحيلها للسجن عقب صدور حكم إدانتها ومعاقبتها بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، كما عاقبت المحكمة حنين حسام غيابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات، و3 آخرين بالمشدد 6 سنوات وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه لاتهامهم جميعًا بـ«الاتجار بالبشر».

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر هاني شحاتة ومجدي شكري.

ووجهت النيابة إلى المتهمتين تهم الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، وتلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققته من مشاهدة ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، والعضوية بمجموعة «واتس آب» لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، فضلًا عن تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، والهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هاتفيهما وحساباتهما.