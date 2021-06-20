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كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، الأحد، أن الولايات المتحدة «تعد» عقوبات جديدة على موسكو تتعلق بمحاولة تسميم المعارض الروسي، أليكسي نافالني.

وقال سوليفان لشبكة «سي إن إن»: «نحن في صدد إعداد رزمة أخرى من العقوبات التي ستطبق في هذا الوضع».

تأتي تصريحات سوليفان بعد أربعة أيام من قمة جنيف التي جمعت الرئيسين الأمريكي، جو بايدن والروسي، فلاديمير بوتين.

كان نافالني أبرز معارض للكرملين، نقل إلى مستشفى في برلين في أغسطس 2020 بعد محاولة تسميم في روسيا يتهم الكرملين بالوقوف وراءها.

وكان ملف حقوق الإنسان في صلب محادثات بايدن وبوتين في قمة جنيف، حيث أكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن لن تتهاون في هذا الملف، محذرا بوتين من عواقب وخيمة إذا توفي نافالني في السجن.

وأمضى نافالني فترة نقاهة في ألمانيا استمرت نحو ستة أشهر، واعتقل فور عودته إلى روسيا في يناير. وهو مسجون مذاك فيما تطالب واشنطن بالإفراج عنه.

وأضاف سوليفان أن العقوبات السابقة لم تفرض على موسكو من واشنطن بمفردها: «لقد انضممنا إلى حلفائنا في جهد مشترك بهدف (معاقبة) استخدام عنصر كيميائي بحق أحد مواطنيهم على الأراضي الروسية».