هاني جرجس فوزي .. رحيل هادئ لمخرج أفلام أثارت الجدل

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شُيعت، اليوم الأحد، جنازة المنتج والمخرج السينمائي هاني جرجس فوزي، بحضور أسرته وأصدقائه.

ويُعد «فوزي» من بين كبار المنتجين في مصر في تسعينيات القرن العشرين، ووالده هو المنتج جرجس فوزي.

وخاض «فوزي» تجربة الإخراج لأول مرة في فيلم «بدون رقابة» عام 2009، كما تعددت أعماله سواء كمنتج، والتي أثارت الجدل خلالها بسبب جرأة أفكارها ومشاهدها، ومنها «قصاقيص العشاق» و«زوجة محرمة» و«الچنتل»، أو كمخرج لأفلام، منها «أحاسيس» و«جرسونيرة».

وتغيب الراحل عن السينما لما يزيد على 10 أعوام منذ تقديم فيلمه «بدون رقابة»، وأعلن عودته بمشروع رواية «خيانة صغرى»، لكنه لم يرَ النور.