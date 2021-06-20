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محافظ الهيئة العامة للعقار يستقبل وزير الإسكان العُماني

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محافظ الهيئة العامة للعقار يستقبل وزير الإسكان العُماني محافظ الهيئة العامة للعقار يستقبل وزير الإسكان العُماني
أشاد بترتيبات تنظيم القطاع في المملكة

محافظ الهيئة العامة للعقار يستقبل وزير الإسكان العُماني

استقبل محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك، بمقر الهيئة، اليوم، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي، والوفد المرافق له.

وتجوّل الوزير العماني في مرافق الهيئة ابتداءً من مركز خدمة الشركاء، ومركز التحكيم العقاري، والمعهد العقاري السعودي.

واطّلع على خطة وآلية العمل في الهيئة التي تنفّذ وفق الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وما تضمنته من مبادرات وأولويات وضوابط تسهم في حوكمة القطاع العقاري، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وتحقيق الهدف برفع فعالية السوق العقاري في المملكة وتحسين جودة خدمة جميع الشركاء والمتعاملين فيه.

وأشاد الدكتور "الشعيلي" بما تقدمه الهيئة العامة للعقار من إجراءات وترتيبات لتنظيم القطاع العقاري في المملكة وخدمة المستفيدين منه، متطلعًا إلى المزيد من التعاون المشترك الذي يصبّ في مصلحة تطوير القطاع الإسكاني والعقاري في كلا البلدين الشقيقين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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