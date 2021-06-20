نادي شرورة يضيف 6 ألعاب جديدة استعدادًا للموسم الرياضي المقبل

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من بينها السباحة وكرة الطائرة وألعاب القوى والبلياردو

أعلن نادي شرورة الرياضي إضافة ستة ألعاب جديدة بالنادي، إضافة إلى الألعاب السابقة: القدم واليد والكاراتيه وتنس الطاولة؛ استعدادًا للموسم الرياضي المقبل.

شملت الألعاب الجديدة: "السباحة وكرة الطائرة وألعاب القوى وكرة الصالات والبلياردو والألعاب الإلكترونية"؛ بحيث يصبح المجموع 10 ألعاب بالنادي، وبدء التسجيل فيها.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي شرورة شيبان عامر بن إسحاق الصيعري: إنه مواكبة لاستراتيجية وزارة الرياضة لدعم الأندية، تمت إضافة مجموعة من الألعاب المختلفة بالنادي، للمنافسة مع الأندية وحصد المزيد من الألقاب والبطولات واكتشاف المواهب الجديدة التي تخدم المنتخبات الوطنية.