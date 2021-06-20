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بدء تشغيل ٤٠ عيادة استشارية جديدة في 5 مراكز بصحة الطائف

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بدء تشغيل ٤٠ عيادة استشارية جديدة في 5 مراكز بصحة الطائف بدء تشغيل ٤٠ عيادة استشارية جديدة في 5 مراكز بصحة الطائف
بدلًا من تحويل المرضى للعيادات الخارجية في المستشفيات

بدء تشغيل ٤٠ عيادة استشارية جديدة في 5 مراكز بصحة الطائف

أعلنت إدارة الصحة العامة بصحة الطائف بالتعاون مع الخدمات العلاجية، استئناف العمل ببرنامج العيادات الطبية الاستشارية بمراكز الرعاية الصحية الأولية.

جاء ذلك بتشغيل ٤٠ عيادة استشارية جديدة موزعة على خمسة مراكز صحية هي: (وسط المدينة- العقيق- السر- شرق نخب وغرب الحوية)، بواقع عيادتين في كل تخصص.

وقال الناطق الإعلامي بصحة الطائف سراج الحميدان: إن تشغيل هذه العيادات يأتي سعيًا لتقديم الخدمات الاستشارية والتخصصية بدلًا من تحويل المرضى للعيادات الخارجية في المستشفيات، بما يسهم في تقليص قوائم الانتظار في المستشفيات العامة.

وأضاف "الحميدان" أن العيادات الاستشارية الجديدة شملت تخصصات (الباطنة العامة- الجراحة العامة- الأطفال- النساء والولادة).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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