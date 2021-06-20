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سائق يقتل جده ويشعل النيران في جثته.. تعرف على قرار المحكمة

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سائق يقتل جده ويشعل النيران في جثته.. تعرف على قرار المحكمة سائق يقتل جده ويشعل النيران في جثته.. تعرف على قرار المحكمة

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قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، الأحد، بمعاقبة سائق بالسجن المؤبد في اتهامه بقتل جده وحرق جثته في 15 مايو، إلى دور يونيو المقبل.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت إليه تهمة القتل العمد، وكشفت التحقيقات حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم بسبب لوم المتهم على تدهور صحته.

واعترف المتهم في التحقيقات بنشوب مشادة كلامية مع جده بسبب لومه له على أفعاله، وسيطر الشيطان عليه واعتدى عليه بالضرب، فارتطم رأسه بالأرض وسالت دماؤه على جلبابه وخنقه حتى لفظ أنفاسه، وحمل الجثة وحرقها على جانب الطريق.

المصرى اليوم

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