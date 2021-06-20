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محافظ الجيزة يشارك في افتتاح المؤتمر الدولي الثالث للتشييد

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محافظ الجيزة يشارك في افتتاح المؤتمر الدولي الثالث للتشييد محافظ الجيزة يشارك في افتتاح المؤتمر الدولي الثالث للتشييد

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شارك اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الأحد، في افتتاح المؤتمر الدولي الثالث للتشييد المستدام وإدارة المشروعات، والذي يحمل عنوان هذا العام (الإدارة المتكاملة للمدن الذكية)، والمقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشهد حضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور خالد الذهبي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وممثلين عن وزارتي الإسكان والنقل.

كما شارك المحافظ في افتتاح معرض الدائم للبناء الأخضر، والذي يضم نخبة من قطاعات الإنشاءات وإدارة التشييد والهندسة الكهربائية والعمارة والتخطيط العمراني والتطوير العقاري وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

المصرى اليوم

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