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محافظ أسوان يوجه بالاستعداد لامتحانات الثانوية العامة

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محافظ أسوان يوجه بالاستعداد لامتحانات الثانوية العامة محافظ أسوان يوجه بالاستعداد لامتحانات الثانوية العامة

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أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته لوكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور خالد قبيصي بالإستعداد الكامل لإستقبال ماراثون إمتحانات الثانوية العامة والذى سينطلق في 11 يوليو المقبل وحتى 5 أغسطس القادم.

من ناحية أخري، صرح قبيصى بأن عدد المتقدمين لإمتحانات الدبلومات الفنية يبلغ 16 ألف و223 طالب وطالبة داخل 77 لجنة إمتحانية موزعة على أقسام التعليم الصناعى والتجارى والفندقى والزراعى ، موضحاً بأنه بالنسبة لإمتحانات الثانوية العامة فأن عدد المتقدمين يبلغ 6812 طالب وطالبة سيؤدون الإمتحانات داخل 30 لجنة إمتحانية موزعة على 5 إدارات تعليمية.

المصرى اليوم

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