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إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية بنسبة نجاح 80.78% (أسماء الأوائل)

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أعلن الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية، نتيجة الشهادة الإعدادية.

وقال محمود إن «نسبة النجاح بلغت 80.78%، لافتا أن طلاب مدارس القليوبية حققوا العديد من المراكز على مستوى الجمهورية في الشهادات العامة والفنية، خلال الفترة الماضية»، مشيرا إلى أن «إدارة كفر شكر التعليمية حصلت على المركز الأول بنسبة نجاح 95.02%».

وأوضح وكيل الوزارة أن «عدد من تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بلغ 103850 طالبًا وطالبة».

وننشر أسماء الأوائل كالتالى:

اسماءاوائل الشهادة الاعدادية فى القليوبية
اسماءاوائل الشهادة الاعدادية فى القليوبية
اسماءاوائل الشهادة الاعدادية فى القليوبية
اسماءاوائل الشهادة الاعدادية فى القليوبية
اسماءاوائل الشهادة الاعدادية فى القليوبية
اسماءاوائل الشهادة الاعدادية فى القليوبية
اسماءاوائل الشهادة الاعدادية فى القليوبية

المصرى اليوم

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