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تشكيل إيطاليا وويلز .. مانشيني يدفع بالبدلاء

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تشكيل إيطاليا وويلز .. مانشيني يدفع بالبدلاء تشكيل إيطاليا وويلز .. مانشيني يدفع بالبدلاء

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أعلن روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض مواجهة ويلز بعد قليل، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وفضل مانشيني إراحة العناصر الأساسية والدفع بالبدلاء، بعد ضمان التأهل إلى الأدوار الإقصائية رسمياً.

وجاء تشكيل منتخب إيطاليا كالتالي:

حارس المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: رافاييل تولوي - ليوناردو بونوتشي - أليساندرو باستوني - إيمرسون.

خط وسط الملعب: ماتيو بيسينا - جورجينيو - ماركو فيراتي.

خط الهجوم: فيديريكو كييزا - أندريا بيلوتي - فيديريكو برنارديسكي.

فيما جاء تشكيل ويلز كالتالي:

حارس المرمى: داني وورد.

خط الدفاع: كونور روبرتس - نيكو ويليامز - جو رودون - كريس جانتر.

خط وسط الملعب: جو موريل - إثان أمبادو - آرون رامسي - جو ألين - دانيل جيمس.

خط الهجوم: جاريث بيل.

المصرى اليوم

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