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مجلس "بناء" يعقد اجتماعه الأربعين ويعتمد القوائم المالية للجمعية

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مجلس "بناء" يعقد اجتماعه الأربعين ويعتمد القوائم المالية للجمعية مجلس "بناء" يعقد اجتماعه الأربعين ويعتمد القوائم المالية للجمعية
اطلع على التقرير السنوي لعام ٢٠٢٠م وأبرز الإنجازات والأنشطة

مجلس

اعتمد مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالشرقية في اجتماعه الأربعين المنعقد عبر الاتصال المرئي برئاسة المهندس خالد بن عبد الله الزامل نائب رئيس مجلس إدارة جمعية بناء؛ القوائم المالية للجمعية لعام 2020 وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.

وخلال الاجتماع قدم المجلس تعازيه ومواساته لأسرة الراحل الدكتور صالح بن علي الحميدان عضو المجلس - رحمه الله - مشيرًا إلى الأعمال الخيرية التي قام بها واهتمامه البالغ بالأيتام أبناء الجمعية وحرصه المستمر على تقديم أوجه الرعاية لهم، سائلًا الله أن تكون هذه الأعمال في موازين حسناته.

كما اطلع المجلس على التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٠م وأبرز الإنجازات والأنشطة والمبادرات التي تمت خلال العام ٢٠٢٠م وحصول الجمعية على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة "المستوى البرونزي فئة الجمعيات الخيرية"، وهذا الإنجاز يؤكد مواصلة مسيرة التميز في الجمعية؛ حيث تعد هذه الجائزة المعيارية الوطنية واحدة من ٩ جوائز وإنجازات حققتها الجمعية خلال السنوات العشر من مسيرتها في خدمة ورعاية وتأهيل وتمكين الأيتام وأسرهم.

ونوه المجلس إلى ما حققته الجمعية من نجاحات في الحملة الإعلامية والتسويقية لشهر رمضان المبارك (حملة ادخر لآخرتك)، وقدم المجلس شكره وتقديره لكل الداعمين والشركاء والإعلاميين والمؤثرين الذين شاركوا في الحملة وكان لهم دور فاعل في تحقيق النجاح من أجل خدمة الأيتام واضطلاع الجمعية بدورها في رعايتهم.

وفي نهاية الاجتماع حدد المجلس موعد اجتماع الجمعية العمومية الثاني عشر، والذي سيعقد في ٨ يوليو ٢٠٢١م.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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