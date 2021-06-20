أخبار عاجلة

ترقب وحذر .. سعر الذهب في قطر صباح الأحد 11 يوليو 2021 -
حافظ على ارتفاعه.. سعر الذهب في السعودية صباح الأحد 11 يوليو 2021 -
"الأرصاد": أمطار رعدية على عسير تتواصل حتى 8 مساءً -
كوريا الجنوبية تسجّل 1324 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة -
مرض الكوليرا يفتك بـ 325 شخصاً في نيجيريا منذ بداية العام -
بعد غياب 28 عاماً.. الأرجنتين تتوّج بلقب كوبا أمريكا 2021 -
تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة -
كورونا في 6 دول خلال 24 ساعة.. 1205 وفيات بالبرازيل و232 ضحية بالمكسيك و194 بتونس -
93 شكوى ضدّ المطارات في السعودية -
المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة تستمر حتى الـ 8 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالصور.. المصاحف تعود لمساجد المملكة إنفاذاً لتعميم وزير "الشؤون الإسلامية"

Print
بعد تحديث بروتوكولات الحماية والوقاية من كورونا

بالصور.. المصاحف تعود لمساجد المملكة إنفاذاً لتعميم وزير

عادت المصاحف إلى إدراج المساجد والجوامع بمناطق المملكة، إنفاذاً للتعميم الذي أصدره وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، والذي يقضي بتحديث كافة البروتوكلات الصحية في المساجد والجوامع بعموم مناطق المملكة، استناداً إلى ما ورد للوزارة من هيئة الصحة العامة بشأن البروتوكولات الوقائية الخاصة بالمساجد، في إطار استمرار جائحة كورونا.

وتضمن التعميم التوجيه بإعادة المصاحف للمساجد، مع حث المصلين على إحضار مصاحفهم معهم، والسماح بإلقاء المحاضرات والدروس في المساجد مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، وأن تكون المدة متوافقة مع مدة فتح المسجد، وإلغاء التوجيه السابق بإزالة برادات وثلاجات المياه من المساجد.

وحظي تعميم وزير الشؤون الإسلامية بإشادة واسعة وفرح عارم بين أوساط المجتمع السعودي، كما تم تداوله بنطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي حيث تصدر الخبر منصة تويتر عبر وسم #الشؤون_الإسلامية والذي تضمن صور وأخبار عودة المصاحف والمحاضرات والدروس للمساجد وتعديل مدد الانتظار بين الأذان والإقامة في الصلوات.

الجدير بالذكر أن المساجد والجوامع بعموم مناطق المملكة شهدت منذ بدء جائحة كورونا إجراءات احترازية مشددة ساهمت في حماية مرتادي بيوت الله من خطر وباء كورونا، كما ضرب المصلون أروع الأمثلة في التقيد بتعليمات الشؤون الإسلامية التي جاءت متوافقة مع جهود الدولة في التصدي للجائحة.

بالصور.. المصاحف تعود لمساجد المملكة إنفاذاً لتعميم وزير

بالصور.. المصاحف تعود لمساجد المملكة إنفاذاً لتعميم وزير

بالصور.. المصاحف تعود لمساجد المملكة إنفاذاً لتعميم وزير

بالصور.. المصاحف تعود لمساجد المملكة إنفاذاً لتعميم وزير

بالصور.. المصاحف تعود لمساجد المملكة إنفاذاً لتعميم وزير

بالصور.. المصاحف تعود لمساجد المملكة إنفاذاً لتعميم وزير

بالصور.. المصاحف تعود لمساجد المملكة إنفاذاً لتعميم وزير

بالصور.. المصاحف تعود لمساجد المملكة إنفاذاً لتعميم وزير

بالصور.. المصاحف تعود لمساجد المملكة إنفاذاً لتعميم وزير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد": أمطار رعدية على عسير تتواصل حتى 8 مساءً

"الأرصاد": أمطار رعدية على عسير تتواصل حتى 8 مساءً

كوريا الجنوبية تسجّل 1324 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة

كوريا الجنوبية تسجّل 1324 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة

مرض الكوليرا يفتك بـ 325 شخصاً في نيجيريا منذ بداية العام

مرض الكوليرا يفتك بـ 325 شخصاً في نيجيريا منذ بداية العام

بعد غياب 28 عاماً.. الأرجنتين تتوّج بلقب كوبا أمريكا 2021

بعد غياب 28 عاماً.. الأرجنتين تتوّج بلقب كوبا أمريكا 2021