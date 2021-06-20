أخبار عاجلة

ترقب وحذر .. سعر الذهب في قطر صباح الأحد 11 يوليو 2021 -
حافظ على ارتفاعه.. سعر الذهب في السعودية صباح الأحد 11 يوليو 2021 -
"الأرصاد": أمطار رعدية على عسير تتواصل حتى 8 مساءً -
كوريا الجنوبية تسجّل 1324 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة -
مرض الكوليرا يفتك بـ 325 شخصاً في نيجيريا منذ بداية العام -
بعد غياب 28 عاماً.. الأرجنتين تتوّج بلقب كوبا أمريكا 2021 -
تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة -
كورونا في 6 دول خلال 24 ساعة.. 1205 وفيات بالبرازيل و232 ضحية بالمكسيك و194 بتونس -
93 شكوى ضدّ المطارات في السعودية -
المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة تستمر حتى الـ 8 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. RT Arabic (روسيا اليوم)

مصرع 5 أشخاص إثر انهيار مدرسة في بلجيكا

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
ماكرون: سنبدأ إغلاق قواعدنا بشمال مالي

ماكرون: سنبدأ إغلاق قواعدنا بشمال مالي

التلفزيون الإيراني: انفجار جسم مجهول بطهران

التلفزيون الإيراني: انفجار جسم مجهول بطهران

شاهد.. نقل معدات عملاقة عبر نهر آمور الروسي

شاهد.. نقل معدات عملاقة عبر نهر آمور الروسي

قرار أممي بتمديد آلية نقل المساعدات لسوريا

قرار أممي بتمديد آلية نقل المساعدات لسوريا