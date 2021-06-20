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محافظ سوهاج يدشن خدمة الخط الساخن لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمستشفى الصحة النفسية

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محافظ سوهاج يدشن خدمة الخط الساخن لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمستشفى الصحة النفسية محافظ سوهاج يدشن خدمة الخط الساخن لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمستشفى الصحة النفسية

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قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأحد، بافتتاح تشغيل فرع الخط الساخن، بمستشفى سوهاج للصحة النفسية، لتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية لمرضى الإدمان بالمجان وفى سرية تامة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

جرى الإفتتاح بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، وعمرو عثمان مساعد وزير التضامن الإجتماعي مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، والدكتورة منن عبدالمقصود أمين الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور أكرم عاشور مدير مستشفى الصحة النفسية بسوهاج.

وأكد محافظ سوهاج، أن إطلاق خدمة الخط الساخن لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان يعد إضافة قوية لمستشفى سوهاج للصحة النفسية وللمنظومة الطبية عامة، مشيرا إلى مجهودات المحافظة بالتعاون مع وزارتي الصحة والتضامن الإجتماعي خلال الفترة الماضية، للحد من انتشار ظاهرة الإدمان والعمل على تقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية لمرضى الإدمان، لافتا إلى قيام المحافظة بإطلاق حملات مكثفة لمكافحة الإدمان استمرت لمدة شهر بجميع مدن وقرى المحافظة، وتكثيف الندوات التوعوية بمراكز الشباب ومقرات الوحدات المحلية والمساجد والكنائس .

وأوضح عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، أن رقم الخط الساخن لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان هو 16023، وأن الخدمة متاحة لمدة 3 ساعات يوميا في الفترة من الساعة 2 مساء وحتى الساعة 5 مساء، مؤكدا أن تقديم الخدمات للمرضى بالمجان وفى سرية تامة، موجها الشكر لمحافظ الإقليم على التعاون المثمر والبناء في مجال مكافحة وعلاج الإدمان .

ومن جانبها، قالت الدكتورة منى عبدالمقصود أمين عام الصحة النفسية ومكافحة الإدمان بوزارة الصحة، أن هذه الزيارة هي الثانية لها بمحافظة سوهاج خلال ثلاثة شهور، حيث كانت الزيارة الأولى أثناء افتتاح قسم علاج الإدمان بالمستشفى، واليوم لتدشين خدمة الخط الساخن، وهو ما يعكس حرص واهتمام وزارة الصحة على التعاون مع محافظة سوهاج، لتوفير الخدمات اللازمة من علاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة سوهاج والمحافظات المجاورة.

المصرى اليوم

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