السجن 10 سنوات لمتهمين بهتك عرض فتاة وابتزازها بالشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى، ومدحت سالم محمد، وسكرتارية نبيل شكري، بمعاقبة متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، لقيامهما بهتك عرض فتاة وابتزازها للحصول على مبالغ مالية.

تعود أحداث القضية للعام الجاري، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد قيام الأجهزة الأمنية بضبط كل من «أ. ف. م. م» 47 عاما ميكانيكى مقيم مركز الزقازيق و«م. م. ع. ا» 21 عاما مقيم أحدي قري مركز الزقازيق، وذلك لقيام المتهم الأول بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهم الثاني في هتك عرض المجني عليها «. أ. س. ا. ع» 29 عاما ربة منزل مقيمة بمحافظة الغربية، وتبين أن المتهم الأول قام باستدراجها وحاول التعدي عليها فيما قام الثاني بتصويرها لابتزاها ماليا.

كشفت التحقيقات أكدتها التحريات صحة حدوث الواقعة، وعزى قصد المتهمان من إرتكاب تلك الواقعة الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها، وإبتزازها وتهديدها للتحصل منها على مبالغ مالية نظير عدم إفشاء تلك المقاطع المصورة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت قرارها المتقدم.