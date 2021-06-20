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قال جيك سوليفان مساعد رئيس الولايات المتحدة لشؤون الأمن القومي، اليوم الأحد، إن بلاده تستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا.

وذكر سوليفان، على هواء قناة «سي إن إن»، أن هذه العقوبات الجديدة ستفرض، على خلفية الوضع المتعلق بالمدون أليكسي نافالني.

وأضاف: «أولا، من المهم أن يفهم مشاهديكم أننا فرضنا عقوبات على روسيا بعد تسميم أليكسي نافالني. ونحن نعد حزمة أخرى من العقوبات التي سيتم فرضها أيضا بسبب ذلك».

وأضاف سوليفان أن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على الشركات الروسية التي تبني خط الغاز «السيل الشمالي-2».

وردا على سؤال على قناة «سي إن إن»، عن سبب تعليق الولايات المتحدة للعقوبات المفروضة على شركة Nord Stream 2 AG الأوروبية التي تبني خط الأنابيب المذكور، قال سوليفان: «السؤال هو ما إذا كنا سنواصل بشكل مباشر، ملاحقة شركائنا الأوروبيين وحلفائنا وأصدقائنا باستخدام صلاحياتنا بفرض العقوبات. لقد قال الرئيس بايدن: لست مستعدا للقيام بذلك، لكنني مستعد لفرض عقوبات على المؤسسات الروسية المشاركة في بناء الخط، وذلك مرة كل 90 يوما».

ونوه المستشار الأمريكي، بأن «الرئيس بايدن فعل ذلك وسيواصل القيام بذلك».