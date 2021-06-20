الاتحاد الأوروبي:إحياء الاتفاق النووي الإيراني مازال ممكنا بعد انتخاب رئيس متشدد

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قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد إنه لا يزال بوسع إيران والقوى العالمية التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بعد أن أسفرت انتخابات الرئاسة في إيران عن فوز رئيس من غلاة المحافظين، لكنه أشار إلى أن الوقت ينفد.

وقال جوزيب بوريل إن التوصل لاتفاق بات "قريبا جدا" وقد يجعل الشرق الأوسط أكثر أمنا ويجعل ملايين الإيرانيين يشعرون بالارتياح بعد أن أنهكتهم العقوبات المالية والنفطية التي أعادت الولايات المتحدة فرضها عقب انسحابها من الاتفاق قبل ثلاث سنوات.

وأضاف بوريل في تصريح لمجموعة من الصحفيين في بيروت "الوقت يداهمنا فيما يتعلق بهذه المفاوضات".

وتابع "قطعنا شوطا كبيرا في الجهود السياسية... لذلك آمل ألا تكون نتيجة الانتخابات هي العقبة الأخيرة التي ستفسد عملية التفاوض.. على حد علمي ... لن يكون الأمر كذلك".

وقال بوريل الذي التقى مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تركيا يوم الجمعة إنه لا يزال متفائلا.