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مبعوث الاتحاد الأوروبي: إرجاء المحادثات النووية الإيرانية للتشاور

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مبعوث الاتحاد الأوروبي: إرجاء المحادثات النووية الإيرانية للتشاور مبعوث الاتحاد الأوروبي: إرجاء المحادثات النووية الإيرانية للتشاور

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قال مبعوث الاتحاد الأوروبي للمفاوضات النووية الإيرانية اليوم الأحد إن إيران والقوى العالمية الست أرجأوا المحادثات النووية للتشاور في عواصمهم.

ولم يذكر إنريكي مورا في حديثه للصحفيين أي إشارة إلى موعد استئناف المحادثات، لكنه قال إن المحادثات أحرزت تقدما وإن المشاركين سيكون لديهم فكرة أوضح عن كيفية إبرام اتفاق لدى عودتهم.

وأضاف أنه يتوقع أن تتوصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران إلى اتفاق بشأن تمديد اتفاق التفتيش على أنشطة إيران النووية الذي ينتهي في 24 يونيو.

وقال مبعوث ميخائيل أوليانوف للصحفيين إن أحدا لا يعرف متى سيتم استئناف المحادثات.

المصرى اليوم

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