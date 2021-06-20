أخبار عاجلة

ترقب وحذر .. سعر الذهب في قطر صباح الأحد 11 يوليو 2021 -
حافظ على ارتفاعه.. سعر الذهب في السعودية صباح الأحد 11 يوليو 2021 -
"الأرصاد": أمطار رعدية على عسير تتواصل حتى 8 مساءً -
كوريا الجنوبية تسجّل 1324 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة -
مرض الكوليرا يفتك بـ 325 شخصاً في نيجيريا منذ بداية العام -
بعد غياب 28 عاماً.. الأرجنتين تتوّج بلقب كوبا أمريكا 2021 -
تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة -
كورونا في 6 دول خلال 24 ساعة.. 1205 وفيات بالبرازيل و232 ضحية بالمكسيك و194 بتونس -
93 شكوى ضدّ المطارات في السعودية -
المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة تستمر حتى الـ 8 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. cnn arabic

عالمة مصابة بفقر الدم المنجلي تسعى لاكتشاف علاج لمرضها

Print
مواضيع متعلقة
جولة سباحة في "ديب دايف دبي" أعمق حوض غطس في العالم

جولة سباحة في "ديب دايف دبي" أعمق حوض غطس في العالم

المشروبات وموقف قطر من المثليين.. ناصر الخاطر يتحدث عن تنظيم بلاده لكأس العالم

المشروبات وموقف قطر من المثليين.. ناصر الخاطر يتحدث عن تنظيم بلاده لكأس العالم

بين إيطاليا وإنجلترا.. توقعات للفائز بنهائي كأس أمم أوروبا 2020

بين إيطاليا وإنجلترا.. توقعات للفائز بنهائي كأس أمم أوروبا 2020

قبل يوم من تعرضه لوعكة صحية.. هذا ما قاله هاني شاكر لـCNN وحقيقة وضعه الصحي

قبل يوم من تعرضه لوعكة صحية.. هذا ما قاله هاني شاكر لـCNN وحقيقة وضعه الصحي