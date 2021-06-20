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أكثر من 600 متبرع بالدم في 5 أيام بتخصصي الدمام ومجمع الظهران مول

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عفراء الدايل: جمع ١٦ ألف وحدة دم خلال عام

أكثر من 600 متبرع بالدم في 5 أيام بتخصصي الدمام ومجمع الظهران مول

اختتمت، الخميس الماضي، حملة التبرع بالدم التي نفذها مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، تحت شعار "تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة"، تزامنًا مع "اليوم العالمي للتبرع بالدم".⁩

وقال رئيس المختبرات وبنك الدم بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، الدكتورة عفراء الدايل: إن الحملة التي تم تنفيذها على مدى خمسة أيام من الأحد وحتى الخميس الماضي في مبنى رقم 100 بتخصصي الدمام ومجمع الظهران مول، شهدت تبرع 607 متبرعين بالدم من أصل 737 زائرًا، من بينهم 216 متبرعًا من أصل 250 زائرًا لمبنى رقم 100، و391 متبرعًا من أصل 487 زائرًا للحملة في مجمع الظهران مول.

وأضافت الدكتورة عفراء الدايل: أن هناك حاجةً لنشر ثقافة التبرع بالدم وتعزيز الجانب الإنساني بين أفراد المجتمع لأهمية تغطية حاجة المرضى من الدم والصفائح الدموية.

وأشارت إلى أنه خلال العام الماضي جمع ١٦ ألف وحدة دم، وكان لدينا أيضًا ٢٠٠٠ متبرع بالصفائح، متمنية زيادة هذه الأعداد خلال العام الجاري، لتغطية حاجة المرضى بشكل كامل.

أكثر من 600 متبرع بالدم في 5 أيام بتخصصي الدمام ومجمع الظهران مول

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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